О сложностях с оплатой говорят и жители Кабардино-Балкарии (28,5%), об этом рассказали ещё около 25% опрошенных из Чувашской республике и в Тывы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на статистику Росстата, которую специально проанализировал проректор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Отмечается также, что в Саратовской области не могут вовремя платить за услуги ЖКХ 22% опрошенных, в Астраханской области - 19,3%.А меньше всего должников оказалось в Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Тверской областях, а также в Севастополе и на Камчатке.. А уровень задолженности зависит от многих факторов, например, от доходов, количества нетрудоспособных членов семьи, региональной тарифной политики и других. Эксперт говорит о том, что нужно проработать вопрос помощи малообеспеченным и многодетным семьям., пишет «Интерфакс».В начале ноября Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств предложила увеличить передаваемый ей объём долгов за жилищно-коммунальные услуги. Сегодня коллекторам передают около 5% всех долгов за ЖКХ. При этом сами коллекторы говорят о том, что эффективность взыскания на досудебной стадии находится на уровне 5-10%, на судебной - увеличивается до 15-20%.