11.12.2018, 17:05
Составлен рейтинг регионов-должников по ЖКХ: на первом месте юг России
ИА «Ореанда-Новости». Большие трудности с оплатой жилищно-коммунальных услуг испытывают в основном жители юга страны, в частности Ставропольского края. Там доля должников составляет около 38%.
О сложностях с оплатой говорят и жители Кабардино-Балкарии (28,5%), об этом рассказали ещё около 25% опрошенных из Чувашской республике и в Тывы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на статистику Росстата, которую специально проанализировал проректор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Отмечается также, что в Саратовской области не могут вовремя платить за услуги ЖКХ 22% опрошенных, в Астраханской области - 19,3%.
При этом среди должников особняком стоят многодетные семьи – у них наибольшие проблемы с оплатой коммуналки. Таких оказалось 16,8%. Кроме того, много должников среди неполных семей (15,8%). Проблему с оплатой жилищно-коммунальных услуг испытывают и молодые семьи. Об этом сообщили 12,3% опрошенных.
А меньше всего должников оказалось в Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Тверской областях, а также в Севастополе и на Камчатке.
Всего же, по оценкам аналитика, граждане возмещают около 96% затрат на жилищно-коммунальные услуги. А уровень задолженности зависит от многих факторов, например, от доходов, количества нетрудоспособных членов семьи, региональной тарифной политики и других. Эксперт говорит о том, что нужно проработать вопрос помощи малообеспеченным и многодетным семьям.
В Минстрое в начале осени сообщали, что долги граждан за коммуналку составляют около 535 миллиардов рублей, пишет «Интерфакс».
В начале ноября Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств предложила увеличить передаваемый ей объём долгов за жилищно-коммунальные услуги. Сегодня коллекторам передают около 5% всех долгов за ЖКХ. При этом сами коллекторы говорят о том, что эффективность взыскания на досудебной стадии находится на уровне 5-10%, на судебной - увеличивается до 15-20%.
О сложностях с оплатой говорят и жители Кабардино-Балкарии (28,5%), об этом рассказали ещё около 25% опрошенных из Чувашской республике и в Тывы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на статистику Росстата, которую специально проанализировал проректор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Отмечается также, что в Саратовской области не могут вовремя платить за услуги ЖКХ 22% опрошенных, в Астраханской области - 19,3%.
При этом среди должников особняком стоят многодетные семьи – у них наибольшие проблемы с оплатой коммуналки. Таких оказалось 16,8%. Кроме того, много должников среди неполных семей (15,8%). Проблему с оплатой жилищно-коммунальных услуг испытывают и молодые семьи. Об этом сообщили 12,3% опрошенных.
А меньше всего должников оказалось в Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Тверской областях, а также в Севастополе и на Камчатке.
Всего же, по оценкам аналитика, граждане возмещают около 96% затрат на жилищно-коммунальные услуги. А уровень задолженности зависит от многих факторов, например, от доходов, количества нетрудоспособных членов семьи, региональной тарифной политики и других. Эксперт говорит о том, что нужно проработать вопрос помощи малообеспеченным и многодетным семьям.
В Минстрое в начале осени сообщали, что долги граждан за коммуналку составляют около 535 миллиардов рублей, пишет «Интерфакс».
В начале ноября Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств предложила увеличить передаваемый ей объём долгов за жилищно-коммунальные услуги. Сегодня коллекторам передают около 5% всех долгов за ЖКХ. При этом сами коллекторы говорят о том, что эффективность взыскания на досудебной стадии находится на уровне 5-10%, на судебной - увеличивается до 15-20%.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии