ИА «Ореанда-Новости» Росстат обнародовал сведения о средних заработных платах муниципальных чиновников в различных российских регионах.

На первом месте по доходам – чиновники Ямало-Ненецкого автономного округа, в среднем они получают более 133 тысяч рублей в месяц, что на треть больше, чем средняя зарплата. Далее расположились ещё несколько северных регионов: Ханты-Мансийский автономный округ (97 тысяч рублей), Чукотский и Ненецкий автономные округа (оба – 93 тысяч рублей).

В Москве средняя зарплата муниципальных чиновников составляет 91,4 тысячи рублей (пятое место в рейтинге), что на 13 % меньше, чем средняя в городе. В Санкт-Петербурге данный показатель зафиксирован на уровне 56 тысяч рублей (на 20 % меньше средней зарплаты).

Наиболее низкооплачиваемые муниципальные чиновники – в Псковской области (18 тысяч рублей), Карачаево-Черкесии и Ингушетии (оба региона – 20 тысяч рублей).