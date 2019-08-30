ИА «Ореанда-Новости» Портал недвижимости Domofond.ru представил рейтинг 200 российских городов по уровню чистоты. Для его составления было опрошено более 90 тысяч граждан страны.

В среднем жители городов оценили чистоту на улицах и во дворах на 6 баллов из 10 возможных.

Первое место в рейтинге занимает Губкин (Белгородская область), которому присвоены 8,2 балла. Далее следуют Грозный и Гурьевск (Калининградская область), набравшие по 8 баллов. В десятку лидеров также вошли два Тюмень (7,9), Геленджик (7,8), Саранск (7,8), Нижнекамск в Татарстане (7,7), Нижневартовск в Тюменской области (7,7), Ейск в Краснодарском крае (7,7) и Северск в Томской области (7,6).

Самыми же грязными городами из представленных в перечне признаны Архангельск и Каменск-Шахтинский (Ростовская область), получившие по 3,7 балла, а также Свободный (Амурская область) и Шахты (Ростовская область), набравшие на 0,1 балла больше.

Среди городов с населением более миллиона человек лидирует Москва (7,4), которая значительно опережает Краснодар (6,9) и Казань (6,8). Наиболее неблагоприятная ситуация в данном сегменте – в Омске (4,9), Челябинске и Волгограде (оба – 5 баллов).