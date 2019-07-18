ИА «Ореанда-Новости» Специалисты интернет-портала по поиску работы Superjob составили рейтинг российских вузов, которые поставляют на рынок самых высокооплачиваемых выпускников юридических факультетов.

Первое место занял Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Молодые юристы, окончившие этот вуз, могут рассчитывать в среднем на зарплату 110 тысяч рублей в месяц. Далее следуют Московский государственный институт международных отношений (100 тысяч рублей) и Санкт-Петербургский государственный университет (95 тысяч). Выпускники Высшей школы экономики и Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина при трудоустройстве получают среднюю зарплату 90 тысяч рублей, Финансового университета при правительстве РФ – 85 тысяч, Московского университета МВД – 75 тысяч рублей, Хабаровского государственного университета экономики и права – 74 тысяч, Тюменского государственного института – 73 тысячи, Пермского государственного национального исследовательского университета – 72 тысячи, Уральского юридического института МВД РФ – 72 тысячи рублей.