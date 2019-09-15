Сегодня стало известно, что она не может дышать самостоятельно.

В настоящее время заслуженная артистка Российской Федерации Анастасия Завортнюк находится в больнице. Медицинские специалисты продолжают бороться за её жизнь. Стоит отметить, что Анастасия Заворотнюк находилась некоторое время назад в Польше, где проходила курс лечения. После возвращения в город Москву лишь одна столичная клиника согласилась взять Заворотнюк к себе на лечение в стационарных условиях. Актриса не может дышать самостоятельно, поэтому было принято решение подключить её к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Жизнь Анастасии Заворотнюк поддерживается исключительно при помощи медицинских препаратов.

Ранее сообщалось, что врачи поставили Заворотнюк диагноз «парез руки». Это заболевание характеризуется неврологическим синдромом, при котором снижается мышечная сила. Причиной недуга является поражение двигательного пути нервной системы или периферического нерва. В целом, специалисты в области нейрохирургии заявляют, что состояние актрисы оценивается как «тяжёлое, близкое к критическому».

У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак головного мозга. Опухоль находится на последней стадии.

Актриса Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в городе Астрахани. Закончила Школу-студию при Московском Художественном театре. Дебютировала в 1991 году в фильме Тамары Павлюченко «Машенька». Наиболее известной Анастасия Заворотнюк стала благодаря съёмкам в телевизионном сериале «Моя прекрасная няня». Кроме актёрской деятельности, Заворотнюк известна по различным телешоу, где она выступала в качестве ведущей. У Завортнюк есть двое детей: 23-летняя дочь Анна и 19-летний сын Майкл.