Бывший украинский дипломат Олег Волошин оценил вероятных кандидатов на пост премьер-министра страны. По его словам в эфире телеканала «112 Украина»,. Так он указал, что одним из кандидатов на должность является заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, которая лоббирует «кабальные» интересы МВФ.

«Я вас предупреждаю: если у вас премьер-министром будет Рожкова, то мы, как оппозиция, этими тремя буквами "МВФ" вас просто уничтожим», — отметил Олег Волошин. Он подчеркнул, что если на Украине будет продолжаться курс на сотрудничество с МВФ, то люди отвернутся от Зеленского и это будет его «могилой».

«Вы будете абсолютно уникальным примером, когда на волне тотального, бессовестного, абсолютно безграничного и нечестного популизма к власти приводят представителей абсолютного финансового интернационала», — добавил Волошин.

Ранее сообщалось, что в числе кандидатов также фигурирует и представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован. Также в список претендентов входит секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк и глава и исполнительный директор «Нафтогаза» Андрей Коболеви Юрий Витренко.

В воскресенье, отвечая на вопрос о том, кто будет претендовать на должность премьера, Зеленский заявил, что кабинет министров должен возглавить серьёзный специалист в экономике. При этом, по его словам, было бы желательно, чтобы будущий премьер «никогда не был в политике».

18 июля замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что Киев ожидает утверждения МВФ новой программы структурного финансирования в IV квартале и рассчитывает получить $2 млрд уже в текущем году.

МВФ оказывает Украине финансовую помощь в обмен на реформы в стране с 2015 года. В общей сложности фонд пообещал Киеву $17,5 млрд. При этом, по подсчетам экспертов, за время сотрудничества с МВФ внешний долг страны вырос на $13 млрд. Чтобы расплатиться по старым долгам, Киеву приходится брать новые кредиты и повышать тарифы для населения.