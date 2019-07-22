Сотрудничество с МВФ может стать концом политической карьеры Зеленского
«Я вас предупреждаю: если у вас премьер-министром будет Рожкова, то мы, как оппозиция, этими тремя буквами "МВФ" вас просто уничтожим», — отметил Олег Волошин. Он подчеркнул, что если на Украине будет продолжаться курс на сотрудничество с МВФ, то люди отвернутся от Зеленского и это будет его «могилой».
«Вы будете абсолютно уникальным примером, когда на волне тотального, бессовестного, абсолютно безграничного и нечестного популизма к власти приводят представителей абсолютного финансового интернационала», — добавил Волошин.
Ранее сообщалось, что в числе кандидатов также фигурирует и представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован. Также в список претендентов входит секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк и глава и исполнительный директор «Нафтогаза» Андрей Коболеви Юрий Витренко.
В воскресенье, отвечая на вопрос о том, кто будет претендовать на должность премьера, Зеленский заявил, что кабинет министров должен возглавить серьёзный специалист в экономике. При этом, по его словам, было бы желательно, чтобы будущий премьер «никогда не был в политике».
18 июля замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что Киев ожидает утверждения МВФ новой программы структурного финансирования в IV квартале и рассчитывает получить $2 млрд уже в текущем году.
МВФ оказывает Украине финансовую помощь в обмен на реформы в стране с 2015 года. В общей сложности фонд пообещал Киеву $17,5 млрд. При этом, по подсчетам экспертов, за время сотрудничества с МВФ внешний долг страны вырос на $13 млрд. Чтобы расплатиться по старым долгам, Киеву приходится брать новые кредиты и повышать тарифы для населения.
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