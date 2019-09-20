ИА «Ореанда-Новости» Военный суд Московского гарнизона приговорил к 4 годам колонии-поселения старшего техника Академии ФСБ Артура Хайруллина, который признан виновным в продаже принадлежащей факультету иностранных языков техники общей стоимостью 7,27 миллиона рублей.

В 2017 году Хайруллин был назначен ответственным за специальный пропускной режим и сохранность имущества. В течение года он снял и продал через сайты бесплатных объявлений «Юла» и Avito 430 процессоров Intel стоимостью 14–15 тысяч рублей и 505 модулей стоимостью 1,5–2,5 тысяч рублей.

Затем Хайруллин признался в хищениях администрации факультета и был отдан под суд. Изначально ему вменялась кража в особо крупном размере, то есть тяжкое преступление, однако впоследствии с учётом явки с повинной, сотрудничества со следствием и положительных характеристик на работе его деяния были квалифицированы как преступление средней тяжести.