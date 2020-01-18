18.01.2020, 13:29
Сотрудники ФАС озвучили методы борьбы с телефонной рекламой
ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники Федеральной антимонопольной службы озвучили методы борьбы с телефонной рекламой, сообщает издательство «Российская газета».
Сначала россиянину необходимо удостовериться в том, что он не давал согласия банкам или другим организациям на рассылку сообщений, содержащих рекламные текст. Если согласия не было, то человеку надо обратиться в офис распространителя спама. Сотрудники ФАС отметили, что если реклама приходит от колл-центра со ссылкой на банк или другую организацию, то личный визит необходимо нанести именно колл-центру, так как он ответственен за распространение спама.
По устному требованию все рассылки должны прекратиться при условии, что человек подтвердит свою личность. Если этого не произошло, то каждый россиянин имеет право обратиться в местное отделение ФАС с письменной жалобой и распечаткой смс-сообщений или звукозаписью телефонного разговора.
Сначала россиянину необходимо удостовериться в том, что он не давал согласия банкам или другим организациям на рассылку сообщений, содержащих рекламные текст. Если согласия не было, то человеку надо обратиться в офис распространителя спама. Сотрудники ФАС отметили, что если реклама приходит от колл-центра со ссылкой на банк или другую организацию, то личный визит необходимо нанести именно колл-центру, так как он ответственен за распространение спама.
По устному требованию все рассылки должны прекратиться при условии, что человек подтвердит свою личность. Если этого не произошло, то каждый россиянин имеет право обратиться в местное отделение ФАС с письменной жалобой и распечаткой смс-сообщений или звукозаписью телефонного разговора.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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