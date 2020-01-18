Сначала россиянину необходимо удостовериться в том, что он не давал согласия банкам или другим организациям на рассылку сообщений, содержащих рекламные текст. Если согласия не было, то человеку надо обратиться в офис распространителя спама. Сотрудники ФАС отметили, что если реклама приходит от колл-центра со ссылкой на банк или другую организацию, то личный визит необходимо нанести именно колл-центру, так как он ответственен за распространение спама.