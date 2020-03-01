ИА «Ореанда-Новости». В Москве госпитализировали сотрудника РФС, который вернулся из Италии.

Сотрудник Российского футбольного союза был госпитализирован в профилактических целях. Он недавно вернулся из Италии, в которой была зафиксирована вспышка нового коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Сообщается, что сотрудник сейчас находится в одной из московских больниц. Госпитализация проводится лишь в профилактических целях, о вирусе речи не идёт. Состояние сотрудника оценивается как удовлетворительное, никаких опасений касаемо его здоровья нет.

В Италии новым коронавирусом COVID-19 заразилось уже свыше тысячи человек. Из них погибло 29 человек.



