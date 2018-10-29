ИА «Ореанда-Новости». Павла Ефимова, заместителя директора одного из департаментов Министерства финансов России задержали по подозрению в стрельбе по людям. В полиции сообщают, что Ефимов открыл огонь по человеку на востоке Москвы. Словесная ссора между людьми обернулась пулевыми ранениями.

По данным правоохранительных органов, это произошло 22 октября, однако Ефимов в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан накануне, 28 октября.

В отношении 39-летнего заместителя директора одного из департаментов министерства финансов Петра Ефимова было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, пояснили правохранители.

В полиции сообщают, что инцидент случился на Измайловском шоссе. По версии правоохранительных органов, между Ефимовым и ещё одним чиновником – начальником транспортного отдела ООО "Спецлитмаш" – произошла ссора. В ходе конфликта Ефимов из травматического пистолета «Оса» дважды выстрелил в своего оппонента, попав в грудь и предплчечье.

Мужчину с ранениями грудной клетки и предплечья доставили в больницу. О состоянии пострадавшего не сообщается.

По данным издания «Агентство Москва», Павел Ефимов уже дал на допросе признательные показания и сейчас находится под подпиской о невыезде.





В сентябре конфликт с применением оружия произошёл прямо в магазине «Пятёрочка» в городе Березники в Пермском крае. На кассе словесная перебранка переросла в серьёзную драку с применением оружия. Всё происходящее запечатлели камеры видеонаблюдения.

Провокатором ссоры стала женщина с ребенком, оскорбившая группу молодых людей на кассе. Люди ответили обидчице. Тогда в конфликт вмешался её муж, который первым и начал выяснять отношения с помощью кулаков.

Несмотря на попытки сотрудников, драку разнять не удавалось. В какой-то момент глава семейства достал из кармана травматический пистолет и два раза выстрелил в обидчиков. Один молодой человек получил пулю в голову, вторая отскочила. После этого мужчина выбежал на улицу за друзьями пострадавшего и начал палить по ним. Затем он вернулся в магазин и оплатил покупки.