Об этом 4 марта рассказал источник, работающий в правоохранительных органах.Источник заявляет, что сотрудник полиции уверяет, что девушку он знал ранее. Также он утверждает, что она была согласна вступить в интимные отношения. Однако девушкой было подано заявление в полицию об изнасиловании.. Его объявили в розыск.Представитель МВД Максим Костромин уведомил "Ленту.ру", что сейчас осуществляются поиски подозреваемого. Также он сообщил, что подозреваемый уволен из правоохранительных органов.