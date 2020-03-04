04.03.2020, 15:11
Сотрудника полиции подозревают в изнасиловании 16-летней девушки
ИА «Ореанда-Новости». В Лениногорске, расположенном в Республики Татарстан, сотрудник полиции попал под подозрение в связи с изнасилованием девушки шестнадцати лет. Об этом 4 марта рассказал источник, работающий в правоохранительных органах.
Источник заявляет, что сотрудник полиции уверяет, что девушку он знал ранее. Также он утверждает, что она была согласна вступить в интимные отношения. Однако девушкой было подано заявление в полицию об изнасиловании. После произошедшего полицейский скрылся. Его объявили в розыск.
Представитель МВД Максим Костромин уведомил "Ленту.ру", что сейчас осуществляются поиски подозреваемого. Также он сообщил, что подозреваемый уволен из правоохранительных органов.
Источник заявляет, что сотрудник полиции уверяет, что девушку он знал ранее. Также он утверждает, что она была согласна вступить в интимные отношения. Однако девушкой было подано заявление в полицию об изнасиловании. После произошедшего полицейский скрылся. Его объявили в розыск.
Представитель МВД Максим Костромин уведомил "Ленту.ру", что сейчас осуществляются поиски подозреваемого. Также он сообщил, что подозреваемый уволен из правоохранительных органов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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