ИА «Ореанда-Новости». В Лениногорске, расположенном в Республики Татарстан,  сотрудник полиции попал под подозрение в связи с изнасилованием девушки шестнадцати лет. Об этом 4 марта рассказал источник, работающий в правоохранительных органах. 

Источник заявляет, что сотрудник полиции уверяет, что девушку он знал ранее. Также он утверждает, что она была согласна вступить в интимные отношения. Однако девушкой было подано заявление в полицию об изнасиловании. После произошедшего полицейский скрылся. Его объявили в розыск. 

Представитель МВД Максим Костромин уведомил "Ленту.ру", что сейчас осуществляются поиски подозреваемого. Также он сообщил, что подозреваемый уволен из правоохранительных органов.