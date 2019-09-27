27.09.2019, 17:14
Сотрудника ядерного центра оштрафовали за майнинг на суперкомпьютере
ИА «Ореанда-Новости». В закрытом городе Саров в Нижегородской области прошёл суд над работником Российского федерального ядерного центра, которого поймали на попытке майнить биткоины прямо на рабочем месте, пишет «МК».
Подсудимого Дениса Байкова признали виновным в неправомерном доступе и нарушении правил хранения компьютерной информации. Его оштрафовали на 450 тысяч рублей.
Отмечается, что Байков вместе с коллегами пытался майнить криптовалюту на запущенном в 2011 году суперкомпьютере, мощность которого составляет один петафлопс.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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