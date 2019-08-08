08.08.2019, 21:56
Сотрудникам фонда Навального заблокировали счета
ИА «Ореанда-Новости». Банковские счета, принадлежащие Фонду борьбы с коррупцией, а также его региональным штабам, заблокированы. Также заблокированы счета всех сотрудников фонда, как и счета самого Алексея Навального.
Пресненский суд объявил арест на сумму 75 миллионов рублей. Однако сотрудники заявляют, что счета штаба не фигурируют ни в одном деле, поэтому их заблокировали без причины.
Ранее стало известно об обысках, которые проходили в штабе Навального в Москве, а также в нескольких регионах страны. Также недавно власи оштрафовали Любовь Соболь за организацию несанкционированного митинга в центре Москвы.
Пресненский суд объявил арест на сумму 75 миллионов рублей. Однако сотрудники заявляют, что счета штаба не фигурируют ни в одном деле, поэтому их заблокировали без причины.
Ранее стало известно об обысках, которые проходили в штабе Навального в Москве, а также в нескольких регионах страны. Также недавно власи оштрафовали Любовь Соболь за организацию несанкционированного митинга в центре Москвы.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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