Также зПресненский суд объявил арест на сумму 75 миллионов рублей. Однако сотрудники заявляют, что счета штаба не фигурируют ни в одном деле, поэтомуРанее стало известно об обысках, которые проходили в штабе Навального в Москве, а также в нескольких регионах страны. Также недавно власи оштрафовали Любовь Соболь за организацию несанкционированного митинга в центре Москвы.