ИА "Ореанда-Новости" Временами в квартирах и домах скапливается такое большое количество документов, что со временем приводит к значительным неудобствам в плане поиска и хранения личных архивных дел.

Привести в порядок свои документы, фотографии и прочие ценные бумаги специалисты советуют с правильной классификации материала. Если кроме ваших личных бумаг в архиве есть документы других членов вашей семьи, то отложите для начала исключительно свои материалы. Далее сгруппируйте документы вашей второй половины, своих детей по старшинству, своих родителей, родителей супруга или супруги, затем дедушек и бабушек. Все документы разложите по стопкам, позднее разместите каждую из них в отдельной папке или конверте. Для удобства в поиске необходимо подписать личные папки – укажите фамилию, имя и отчества владельца архивных документов. Сложить такие подписанные папки можно в одну коробку, также соблюдая принцип очередности, приведённый выше.

Специалисты из Главного архива города Москвы рекомендуют завести также отдельную папку, в которой будут собраны все свидетельства о вашей собственности. Такую папку также стоит подписать, указав наименование раздела.

Архивариусы настоятельно предупреждают, что хранить документы стоит исключительно в развёрнутом виде. Изломы и сгибы негативно скажутся на состоянии бумажного носителя в будущем – на таком месте со временем невозможно будет прочитать текст.