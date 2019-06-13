ИА «Ореанда-Новости» Федеральная служба безопасности сообщила о пресечении деятельности крупной лаборатории по производству синтетических наркотиков в Калужской области.

В ходе операции были изъяты 30 килограммов амфетаминов и 460 литров прекурсоров, лабораторное оборудование и посуда, химические реактивы. Арестованы два организатора преступной деятельности, которые распространяли запрещённые вещества через нелегальные торговые площадки в Интернете.

В релизе ведомства говорится о том, что виновные лица являются гражданами РФ, они были задержаны с поличным в частном доме. Против них возбуждено уголовное дело о производстве наркотиков в особо крупном размере.