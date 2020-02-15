15.02.2020, 11:42
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность крымской нарколаборатории
ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники ФСБ пресекли деятельность крымской нарколаборатории. Об этом сообщает пресс-служба местного управления ФСБ России.
Нарколаборатория располагалась в Симферопол в частном доме. Изготовлением, хранением и продажей наркотиков занимались двое местных жителей 23 и 24 лет. Наркотические вещества распространялись по всей территории Крыма, а также в Краснодарском крае. Мужчины делали «закладки» и сообщали их местоположение покупателям.
В доме было обнаружено 16 килограммов наркотиков, а также свыше 700 литров прекурсоров, которые используются для изготовления наркотических веществ. Деятельность нарколаборатории была приостановлена, все запрещённые вещества - изъяты, а мужчины - арестованы.
На мужчин завели уголовные дела по части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса России за производство наркотиков в крупном размере.
Нарколаборатория располагалась в Симферопол в частном доме. Изготовлением, хранением и продажей наркотиков занимались двое местных жителей 23 и 24 лет. Наркотические вещества распространялись по всей территории Крыма, а также в Краснодарском крае. Мужчины делали «закладки» и сообщали их местоположение покупателям.
В доме было обнаружено 16 килограммов наркотиков, а также свыше 700 литров прекурсоров, которые используются для изготовления наркотических веществ. Деятельность нарколаборатории была приостановлена, все запрещённые вещества - изъяты, а мужчины - арестованы.
На мужчин завели уголовные дела по части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса России за производство наркотиков в крупном размере.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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