



Об этом сообщает пресс-служба местного управления ФСБ России.Наркотические вещества распространялись по всей территории Крыма, а также в Краснодарском крае. Мужчины делали «закладки» и сообщали их местоположение покупателям.В доме было обнаружено 16 килограммов наркотиков, а также свыше 700 литров прекурсоров, которые используются для изготовления наркотических веществ. Деятельность нарколаборатории была приостановлена, все запрещённые вещества - изъяты, а мужчины - арестованы.