04.03.2020, 17:33
Сотрудники ФСБ разоблачили ячейку террористов в Твери
ИА «Ореанда-Новости». Российская Федеральная служба безопасности разоблачила террористов международной преступной группировки. Об этом сообщает издание «РИА Новости», ссылаясь на отделение спецслужбы в Твери.
Специалисты задержали несколько лиц, которые были причастны к снабжению необходимыми ресурсами членов международной террористической группировки, запрещённой на территории государства. Среди задержанных есть жители одного из регионов Центральной Азии.Также отмечается, что глава ячейки террористов принимал участие в вооружённых нападениях на правительственные сирийские войска. В настоящее время ФСБ возбудила соответствующие уголовные дела.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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