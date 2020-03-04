ИА «Ореанда-Новости» . Российская Федеральная служба безопасности разоблачила террористов международной преступной группировки. Об этом сообщает издание «РИА Новости», ссылаясь на отделение спецслужбы в Твери.

Специалисты задержали несколько лиц, которые были причастны к снабжению необходимыми ресурсами членов международной террористической группировки, запрещённой на территории государства. Среди задержанных есть жители одного из регионов Центральной Азии.

Также отмечается, чтоВ настоящее время ФСБ возбудила соответствующие уголовные дела.