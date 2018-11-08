ИА «Ореанда-Новости». Осуждённый по делу о массовом убийстве член банды Цапка Вячеслав Цеповяз находился в колонии на особых привилегированных условиях. Он систематически нарушал правила исправительного учреждения, в котором отбывает 20-летний срок, а сотрудники колонии ему в этом содействовали. Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

Ведомство проводило проверку после скандальных фото с заключённым. Ранее в СМИ появились фото, где Цеповяз позирует в тюремной форме, у него в руках телефон, а на столе дорогие угощения – красная икра, крабы и шашлык.

Проверка показала, что Цеповяз отбывал срок с особыми условиями содержания. И речь идёт не только о передаче ему дорогих продуктов, но и предоставлении дополнительных свиданий, возможности свободно пользоваться мобильным и стационарным телефонами, а также встречаться с другими осужденными, с которыми по закону он не имеет права общаться.

Прокуратура установила, что мужчина регулярно переписывался с сыном, он отправлял ему сообщения с различных номеров сотовых операторов.

Ранее в УФСИН подтвердили, что осужденный член банды Цапка ел за решёткой крабов, икру и шашлык, фото были сделаны в 2015 году. Материалы передали в следственные органы.

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело в отношении руководства колонии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что подобные публикации должны быть предметом интереса ведомств, курирующих систему исполнения наказаний. Дело находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.

Сегодня стало известно, что Цеповяза отправили в ШИЗО (штрафной изолятор). Об этом проинформировала член общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова. Причину перевода она не знает. Однако она заявила, что заключённый проживает в обычном бараке, без привилегий.

Дело о массовом убийстве

Напомним, Цеповяз был одним из шестерых членов преступной банды. Лидером её был Сергей Цапок. Преступников осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это дело было одним из самых громких в современной истории России. Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.

Среди 12 убитых людей было четверо детей. Полиция нашла обгоревшие тела с колото-резаными ранами в доме местного фермера. Преступники подожгли дом, пытаясь скрыть следы преступления. Сергея Цапка и двух его сообщников приговорили к пожизненному. Еще три участника банды получили длительные сроки, в том числе Владимир Цеповяз.