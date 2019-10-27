ИА «Ореанда-Новости». Молодого человека, который планировал нападение на однокурсников, задержали сотрудники правопорядка.

Информацию передаёт ТАСС со ссылкой на источник в органах правопорядка.

Инцидент произошёл в Зарайске, в Подмосковье. Там молодой человек, обучающийся в в одном из колледжей, планировал напасть на своих однокурсников. Причиной несостоявшейся трагедии стал конфликт, между ним и некоторыми другими студентами.

Студент задержан. У него изъято оружие, которое будет приобщено к материалам дела.

Знакомая студента рассказала ТАСС, что он планировал устроить стрельбу. Однако его не воспринимали всерьёз.