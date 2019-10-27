Сотрудники правоохранительных органов задержали студента колледжа, готовившего нападение на однокурсников
ИА «Ореанда-Новости». Молодого человека, который планировал нападение на однокурсников, задержали сотрудники правопорядка.
Информацию передаёт ТАСС со ссылкой на источник в органах правопорядка.
Инцидент произошёл в Зарайске, в Подмосковье. Там молодой человек, обучающийся в в одном из колледжей, планировал напасть на своих однокурсников. Причиной несостоявшейся трагедии стал конфликт, между ним и некоторыми другими студентами.
Студент задержан. У него изъято оружие, которое будет приобщено к материалам дела.
Знакомая студента рассказала ТАСС, что он планировал устроить стрельбу. Однако его не воспринимали всерьёз.
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