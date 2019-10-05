Эта дата отмечается на территории государства каждый год 5 октября.

В прошлом году служба уголовного розыска отметила свой столетний юбилей. История возникновения праздника началась ещё во времена становления советской власти. В 1918 году Народный комиссариат внутренних дел РСФСР издал постановление «Об образовании отдела уголовного розыска». Так работники созданного Центрального управления уголовного розыска (или Центророзыска) начали праздновать своё рождение. Хотя стоит отметить, что система уголовного сыска существовала ещё во времена Российской империи.

До настоящего времени уголовная служба остаётся одной из самых важных в структуре министерства внутренних дел Российской Федерации. По словам бывшего главы ведомства Рашида Нургалиева в 2008 году, сотрудники этих органов всегда были на передовой в борьбе с преступностью, справляясь с самыми сложными поставленными государством задачами. Действительно, уголовный розыск является одной из самых малочисленных подразделений министерства внутренних дел и в настоящее время.

Традиционно в этот день чествуют наиболее отличившихся сотрудников уголовной службы. Для них в российских регионах организованы праздничные мероприятия и концерты, а телевидение в этот день транслирует кинофильмы о непростой работе сотрудников уголовного розыска. Стоит отметить, что День сотрудников уголовного розыска празднуют и в других странах, но не всегда 5 октября. Так, например, на Украине эта дата приходится на 15 апреля, когда в 1919 году был учреждён отдел судебно-криминального розыска.