ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Роструда разъяснили, какие нормы законодательства действуют в отношении труда несовершеннолетних.

По российскому законодательству самостоятельно заключать трудовой договор можно с 16 лет, а при соблюдении определённых требований – и раньше. Если к работе привлекается 15-летний, необходимо, чтобы его труд не был вредным и не отражался на учёбе. Если ребёнку исполнилось 14 лет, для его трудоустройства необходимо согласие одного из родителей или лиц, их заменяющих, а работать он может лишь в свободное от учёбы время.

Что касается детей младше 14 лет, в Роструде пояснили, что они могут работать в кино, театре, их можно задействовать в концертах и цирковых представлениях. Перед заключением трудового договора необходимо пройти медосмотр, который в дальнейшем должен повторяться ежегодно вплоть до совершеннолетия.

Действуют специальные ограничения рабочего времени: для детей до 16 лет – не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю. Продолжительность рабочей смены работников от 14 до 15 лет не должна превышать 4 часов, от 15 до 16 лет – 5 часов, от 16 до 18 лет – 7 часов.

Для несовершеннолетних сотрудников запрещено устанавливать испытательный срок, а также привлекать их к работе в ночных клубах и на предприятиях игорного бизнеса.