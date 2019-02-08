Сообщается, что все сотрудники Следственного комитета выступили за то, чтобы. Об этом сообщает РБК. Издание располагает соответствующим письмом главы управления учебной и воспитательной работы СК Сергея Петрова.Кроме того, в своём обращении Петров также попросил собирать деньги, составляя списки тех, кто сдал, и назначив ответственных за сбор.Деньги на памятник архангелу Михаилу собирает ассоциация «Союз ветеранов следствия»​.. Эскиз памятника согласовал глава ведомства Александр Бастрыкин. Сейчас планируется, что это будет «стоящая на постаменте бронзовая трёхметровая фигура главного борца против беззакония архангела Михаила, попирающего копьем змея». Змей, по замыслу, будет символизировать темные силы. Таким образом весь памятник будет изображать победы света над тьмой.В СКР отмечают, что скульптура будет воспитанию молодежи, в том числе её духовному и нравственному развитию. Кроме того, в ведомстве отметили, что памятник будет украшением территории и архитектурного облика квартала в целом.Архангела Михаила стал духовным покровителем Следственного комитета летом 2016 года. Это было согласовано патриархом Московским и всея Руси Кириллом.Что касается строительства нового здания СКР, то его планируют закончить в этом году. Возведение обойдётся в 5,6 миллиарда рублей. В новом корпусе предполагается блок председателя СК, тир, защитное сооружение гражданской обороны, бассейн и кинозал.