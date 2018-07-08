ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Украине задержали сотрудников управления днепровским СИЗО во время попытки получения взятки. Помимо коррупции, к делу припишут ещЁ несколько статей Уголовного кодекса.

Заместитель начальника «Днепровского учреждения исполнения наказаний-4» и замначальника отдела заведения были арестованы при уже не первой попытке получения взятки. Согласно информации, правоохранительные органы обнаружили схему, по которой работали майор и подполковник. Информацией поделились в пресс-службе Нацполиции.

Это далеко не первый подобный случай, управлением защиты экономики и прокуратурой было найдено некоторое количество коррупционных дел против этих офицеров. Военными была разработана определённая система, помогающая им конспиративно заниматься вымогательством денежных средств с осужденных в их следственном изоляторе. Они незаконно получали денежную выгоду с пребывающих в изоляторе за некоторые виды услуг, среди которых: условно-досрочное освобождение, переход в другое заведение или отсрочка.

Правоохранительные органы задержали взяточников в процессе сбора ими денежных средств. Согласно информации, майор и подполковник потребовали перевести им десять и двадцать тысяч гривен. Затем сотрудники руководства следственного изолятора произвели попыток обналичить денежные средства. Помимо обвинения в коррупции во множественном количестве, во время следствия выяснилось еще несколько серьезных нарушений законодательства, в том числе противоправная деятельность, за которую преступники будут караться согласно нескольким статьям Уголовного кодекса.

Это уже далеко не первый случай взяточничества за последнее время на Украине. Некоторое время назад в Николаевской области задержали чиновника при попытке взять сорок тысяч грн, а также - начальника пограничного отряда, который тоже пытался наживиться.