14.01.2020, 12:53
Сотрудница ростовской полиции оформляла кредиты на сослуживцев
ИА «Ореанда-Новости».Сотрудница ростовского отделения МВД России Ирина Стояновская оформляла кредиты на сослуживцев, сообщает издательство «Лента.Ru».
Сотрудница полиции имела доступ к паспортным данным всех работников отделения МВД. Она взяла персональные данные около 30 сослуживцев и на протяжении двух месяцев брала на них кредиты в микрофинансовых организациях. Чтобы не попасться, Ирина Стояновская обращалась в разные фирмы, выдающие микрозаймы. По её уголовному делу проходит 15 компаний.
Инцидент начали расследовать после того, как некоторым сотрудникам МВД начали приходить сообщения о необходимости внесения платежа. Ирину Стояновскую вычислили и задержали в конце прошлого года. По решению суда она приговорена к 3 годам лишения свободы условно.
Сотрудница полиции имела доступ к паспортным данным всех работников отделения МВД. Она взяла персональные данные около 30 сослуживцев и на протяжении двух месяцев брала на них кредиты в микрофинансовых организациях. Чтобы не попасться, Ирина Стояновская обращалась в разные фирмы, выдающие микрозаймы. По её уголовному делу проходит 15 компаний.
Инцидент начали расследовать после того, как некоторым сотрудникам МВД начали приходить сообщения о необходимости внесения платежа. Ирину Стояновскую вычислили и задержали в конце прошлого года. По решению суда она приговорена к 3 годам лишения свободы условно.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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