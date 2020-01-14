Сотрудница полиции имела доступ к паспортным данным всех работников отделения МВД. Она взяла персональные данные около 30 сослуживцев и на протяжении двух месяцев брала на них кредиты в микрофинансовых организациях. Чтобы не попасться, Ирина Стояновская обращалась в разные фирмы, выдающие микрозаймы. По её уголовному делу проходит 15 компаний.Инцидент начали расследовать после того, как некоторым сотрудникам МВД начали приходить сообщения о необходимости внесения платежа. Ирину Стояновскую вычислили и задержали в конце прошлого года.