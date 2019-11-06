06.11.2019, 15:13
Сотрудница RT рассказала об угрозах российским журналистам, работающим за рубежом
ИА «Ореанда-Новости» По словам корреспондента RT Анны Книшенко, российских журналистов за границей не допускают во многие учреждения. Также она сказала, что им часто угрожают.
По заявлению Книшенко, как только за рубежом узнают, что журналист является представителем российских СМИ, то сразу блокируется доступ к огромному количеству учреждений. Также она рассказало о том, что руководителю французского представительства российского канала RT угрожали. Об этом Книшенко заявила, выступая на конференции, посвящённой вопросам безопасности журналистов.
Книшенко говорит, что, когда она и её коллеги находились в Донецке и Дамаске, им регулярно приходили сообщения с угрозами. Однако она считает, что это нормальная история, если это случается там, где есть вооружённый конфликт, но только не для "прогрессивной" Европы.
По заявлению Книшенко, как только за рубежом узнают, что журналист является представителем российских СМИ, то сразу блокируется доступ к огромному количеству учреждений. Также она рассказало о том, что руководителю французского представительства российского канала RT угрожали. Об этом Книшенко заявила, выступая на конференции, посвящённой вопросам безопасности журналистов.
Книшенко говорит, что, когда она и её коллеги находились в Донецке и Дамаске, им регулярно приходили сообщения с угрозами. Однако она считает, что это нормальная история, если это случается там, где есть вооружённый конфликт, но только не для "прогрессивной" Европы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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