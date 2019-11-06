По заявлению Книшенко, как только за рубежом узнают, что журналист является представителем российских СМИ, то сразу блокируется доступ к огромному количеству учреждений. Также она рассказало о том, что руководителю французского представительства российского канала RT угрожали. Об этом Книшенко заявила, выступая на конференции, посвящённой вопросам безопасности журналистов.Книшенко говорит, что, когда она и её коллеги находились в Донецке и Дамаске, им регулярно приходили сообщения с угрозами. Однако она считает, что это нормальная история, если это случается там, где есть вооружённый конфликт, но только не для "прогрессивной" Европы.