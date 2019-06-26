ИА "Ореанда-Новости" Действия югорских властей в сфере социальной политики оказались востребованными представителями других российских регионов. Об этом стало известно в ходе проведённого в Москве Третьего форума социальных инноваций регионов.

На форуме собрались свыше трёх тысяч чиновников, исследователей, медицинских работников, представителей социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), а также участники разнообразных волонтёрских движений. 60 дискуссионных платформ были предложены участникам форума для обсуждения и решения социально значимых проблем и вопросов регионов. По словам заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Всеволода Кольцова, социальная направленность в Югре является едва ли не самой приоритетной областью в политике местных властей. Югра представила на форуме 17 проектов, призванных изменить жизнь населения к лучшему.

На пленарном заседании с докладом выступила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. Своим выступлением она, в целом, подтвердила слова Всеволода Кольцова. В регионе создан фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры», необходимый для эффективной работы некоммерческих организаций. Ориентируясь на так называемую «карту возможностей» представители СОНКО могут определить наиболее востребованные направления в социальной сфере.

Кроме того, ещё одним нововведением Югры является создание единой системы поддержки гражданских инициатив. Она выражается в предоставлении финансов, выделяемых организациям в рамках грантов губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. Так победителями стали 70 проектов, на реализацию которых выделено 52 миллиона рублей.