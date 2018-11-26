ИА «Ореанда-Новости». Социальные сети Facebook и Instagram закрыли для россиян доступ к некоторым публикациям. Ранее Тушинский суд Москвы признал эти записи порочащими честь и достоинство, а также деловую репутацию Кенеса Ракишева, владельца БТА-банка. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Это первый случай в России, когда блокируют пост по новому закону, вступившему в силу в апреле 2018 года. Сообщается, что в будущем число подобных судебных разбирательство будет расти – в этом уверены юристы.

В октябре суд признал информацию о казахском бизнесмене Ракишеве, размещённую на 40 интернет-площадках, включая Facebook, Instagram, «Компромат.Ру» и LiveInternet, порочащей его честь, достоинство и деловую репутацию. Таким образом Тушинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск бизнесмена.

Ракишев требовал удалить информацию, признать её запрещенной к распространению на территории России, а также признать деятельность сайтов ответчиков незаконной. Суд согласился на блокировку отдельных страниц и признал нарушение прав на защиту персональных данных, но отказался удовлетворять два последних требования. Претензии к онлайн-изданию Republic и хостинг-провайдеру «Наунет СП» и вовсе были отклонены судом.

По информации «Коммерсанта», информация заблокирована операторами связи на части площадок, другие же, включая Facebook и Instagram, сами заблокировали спорные посты. Вместо записи содержится пометка, что «Контент в стране Россия недоступен». Для пользователей из других стран посты по-прежнему доступны. Представитель Facebook (владеет Instagram) не стал комментировать решение Тушинского райсуда.

Там содержались посты о личной жизни владельца БТА-банка Кенеса Ракишева, а также его бизнесе. В частности, его обвиняли в отношениях с несовершеннолетними, доведении до самоубийства и укрывательстве преступлений, говорится в материалах суда. Бизнесмен потребовал заблокировать информацию, которая размещалась с аккаунта под именем бывшего владельца БТА-банка Мухтара Аблязова.

Судебный процесс ещё не закончен, ещё будет рассматриваться апелляционная жалоба. Со слов самого Ракишева, история с публикацией ложных сведений продолжается уже два года и это уже вторая волна блокировок. Он связывает это с приватизацией БТА-банка. Высокий суд Лондона признал его бывшего собственника Мухтара Аблязова виновным в выводе $6 млрд. Аблязов пытается затормозить возврат активов и очернить нового собственника банка в глазах деловых партнеров, настаивает Кенес Ракишев.





С апреля 2018 года стали доступны блокировки ложной информации в социальных сетях, такие поправки в закон подписал президент Владимир Путин. За отказ удалить информацию площадкам грозят штрафы до 50 млн руб.