С 1 июня 2020 году вступит в силу в России закон, который исключает с выплат социального характера принудительное списание.Ранее жители России регулярно сталкивались с ситуацией, когда в принудительном порядке списывались в счёт долга средства, на которые взыскания не допускаются. Такие ситуации случаются по причине того, что приставы могут не знать о том, для чего предназначаются средства на счетах должников.Каждое поступление, имеющее социальный характер, будет в банковской системе обозначено с целью защитить подобные выплаты от взысканий.