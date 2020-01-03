03.01.2020, 14:05
Социальные выплаты жителей России с 1 июня будут защищены от списания за долги
ИА «Ореанда-Новости». С 1 июня 2020 году вступит в силу в России закон, который исключает с выплат социального характера принудительное списание.
Ранее жители России регулярно сталкивались с ситуацией, когда в принудительном порядке списывались в счёт долга средства, на которые взыскания не допускаются. Такие ситуации случаются по причине того, что приставы могут не знать о том, для чего предназначаются средства на счетах должников.
Закон даст возможность исключить ситуации, когда судебные приставы для того, чтобы погасить долг, могли заблокировать счета, к примеру, с пособиями по причине вреда здоровья или пенсиями по потере кормильца.
Каждое поступление, имеющее социальный характер, будет в банковской системе обозначено с целью защитить подобные выплаты от взысканий.
Ранее жители России регулярно сталкивались с ситуацией, когда в принудительном порядке списывались в счёт долга средства, на которые взыскания не допускаются. Такие ситуации случаются по причине того, что приставы могут не знать о том, для чего предназначаются средства на счетах должников.
Закон даст возможность исключить ситуации, когда судебные приставы для того, чтобы погасить долг, могли заблокировать счета, к примеру, с пособиями по причине вреда здоровья или пенсиями по потере кормильца.
Каждое поступление, имеющее социальный характер, будет в банковской системе обозначено с целью защитить подобные выплаты от взысканий.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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