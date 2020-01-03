ИА «Ореанда-Новости»С 1 июня 2020 году вступит в силу в России закон, который исключает с выплат социального характера принудительное списание. 

Ранее жители России регулярно сталкивались с ситуацией, когда в принудительном порядке списывались в счёт долга средства, на которые взыскания не допускаются. Такие ситуации случаются по причине того, что приставы могут не знать о том, для чего предназначаются средства на счетах должников. 

Закон даст возможность исключить ситуации, когда судебные приставы для того, чтобы погасить долг, могли заблокировать счета, к примеру, с пособиями по причине вреда здоровья или пенсиями по потере кормильца. 

Каждое поступление, имеющее социальный характер, будет в банковской системе обозначено с целью защитить подобные выплаты от взысканий. 