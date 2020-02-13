ИА «Ореанда-Новости». Социологическое исследование показало, как изменилось отношение россиян к Киеву.

Украинские и российские социологи из Киевского международного института социологии и Левада-центра провели исследование, которое показало, как на данный момент относятся друг к другу жители России и Украины. Об этом сообщило РБК, ссылаясь на результаты опроса.

Так, осенью 2019 года 56% россиян заявили, что положительно относятся к Киеву. Опрос, проведённый в январе этого года, показал, что на данный момент лишь 42% респондентов продолжают испытывать симпатию к соседней стране. Число респондентов с плохим отношением выросло до 47%.

На Украине также сообщили об ухудшении отношения украинцев к России. О плохом отношении рассказали 49% ответивших.



