Народный избранник накануне единого дня голосования распространил информацию о том, что сотрудники их организации действуют незаконно.

Сотрудники экзитпола опрашивают жителей города Санкт-Петербурга около участковой избирательной комиссии под номером 157. Сама комиссия расположена на территории Васильевского острова. Предметом жалобы стала публикация депутата Законодательного собрания города Санкт-Петербурга Бориса Вишневского. Он в социальных сетях распространил новость о том, что люди, действующие около участковой избирательной комиссии №157, «левые», поэтому социологические опросы, которые они проводят, являются незаконными. Борис Вишневский обозначил сотрудников экзитпола как «фальшивые».

В действительности, люди, которые проводят опросы среди населения, представляют организацию под названием «TeamInfo». Стоит отметить, что TeamInfo прошла официальную процедуру регистрации в участии избирательного процесса. Социологи компании предварительно подали соответствующую заявку в Центральную избирательную комиссии и получили законное разрешение на свою деятельность. Один из представителей TeamInfo заявил, что ложная информация от депутата Бориса Вишневского оказала должное воздействие на некоторых людей – к сотрудникам экзитпола подходили люди с угрозами. Причём представлялись они депутатами или помощниками депутатов.

Напомним, что сегодня, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. Жителям города на Неве предстоит выбрать губернатора и муниципальных депутатов. По состоянию на одиннадцать утра правонарушений на избирательных участках не зафиксировано.