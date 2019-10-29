ИА «Ореанда-Новости». Эксперты рассказали о главных страхах жителей России.

Исследование проводилось с 26 сентября по 2 октября. Оно коснулось как жителей сёл и деревень, так и больших и шумных мегаполисов. 1601 человек из 137 субъектов РФ приняли участие в социальном опросе. Они все были старше 18 лет.

61% респондентов опасается потерять свою семью. Больше всего ответивших из этого числа боится болезни детей, родственников и близких людей. Ещё 42% пугает война.

Для 31 процента опрошенных нет ничего хуже бедности, для 18 – лишения всех денег на счетах и в банках. 22% боятся капризов стихии. Ещё 16% ответивших боятся потери работы и краха карьеры.

Ранее проводился опрос, в котором жители страны поделились с главными страхами детства. Рейтинг возглавила темнота. Далее следует боязнь высоты, насекомых, монстров и собак. Список замыкает страх перед пиковой дамой, который назвали 7% опрошенных.