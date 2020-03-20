ИА «Ореанда-Новости». Социальный комитет Совфеда и Минтруд намерены обсудить зарплату тех, кто работает по «удалённой системе». Об этом сообщил первый замглавы комитета Валерий Рязанский.

Рязанский рассказал, что вся схема по введению удалённой занятости работников из-за пандемии коронавируса COVID-19 отработана. Однако у некоторых компаний могут возникнуть вопросы по поводу оплаты такой работы, а также касаемо проверок соответствующих органов.

Поэтому, отметил Рязанский, комитет обсудить данные вопросы с Минтрудом, Рострудом и ФСС, чтобы исключить проблемы и предупредить возможные накладки.