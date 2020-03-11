Совет Федерации одобрил поправки в Конституцию
ИА «Ореанда-Новости». Абсолютное большинство членов российского Совфеда одобрили законопроект о внесении поправок в главный закон государства. Лишь один сенатор проголосовал «против» и трое воздержались от голосования, сообщает «РИА Новости».
Спикер палаты Федерального собрания Валентина Матвиенко отметила важность данных поправок для истории России, значительный опыт, который накопили власти государства за это время, а также угрозы современного мира, которые необходимо оперативно устранять. Спикер также подчеркнула, что поправки в Конституцию были инициированы главой страны «очень вовремя».
Конституционные поправки коснутся требований к главе России, членам правительства и государственным чиновникам, социальных гарантий населению, круга полномочий Федерального собрания, территориального разграничения в стране и статуса русского языка.Теперь законопроект с изменениями в главный закон России передадут субъектам государства для дальнейшего голосования.
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