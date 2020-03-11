ИА «Ореанда-Новости» . Абсолютное большинство членов российского Совфеда одобрили законопроект о внесении поправок в главный закон государства. Лишь один сенатор проголосовал «против» и трое воздержались от голосования, сообщает «РИА Новости».

Спикер палаты Федерального собрания Валентина Матвиенко отметила важность данных поправок для истории России, значительный опыт, который накопили власти государства за это время, а также угрозы современного мира, которые необходимо оперативно устранять. Спикер также подчеркнула, что поправки в Конституцию были инициированы главой страны «очень вовремя».

Конституционные поправки коснутся требований к главе России, членам правительства и государственным чиновникам, социальных гарантий населению, круга полномочий Федерального собрания, территориального разграничения в стране и статуса русского языка.