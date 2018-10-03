ИА «Ореанда-Новости». 3 октября на заседании Совета Федерации был одобрен закон о совершенствовании пенсионной системы в России, одним из инструментов этого совершенствования является увеличения пенсионного возраста для мужчин и женщин на пять лет.



После того, как Совет одобрил закон о совершенствовании пенсионного законодательства, его отправят на подпись президента. После утверждения закона президентом Владимиром Путиным, закон вступит в силу. Напомним, документ закона подразумевает, что с 2019 года поэтапно будет увеличиваться возраст выхода на пенсию до тех пор, пока не достигнет планки 60 лет для женщин и 65 – для мужчин.

Становление нового закона

В июле законопроект в первом чтении приняли в Государственной думе, однако изначальная версия предполагала, что женщины будут выходить на пенсию в возрасте 63 лет (сейчас – в 55 лет). Мужчины – в 65 лет (сейчас – в 60 лет).

Но Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, предлагая послабления пенсионной реформы. В частности, он выступал за повышение пенсионного возраста для женщин на пять лет, а не восемь, как предлагало правительство.

Также он предложил досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение уголовной ответственности за увольнение перед пенсией.

В конце сентября Госдума в третьем и окончательном чтении приняла закон о совершенствовании пенсионной системы, учитывая президентские поправки.

Что изменится кроме возраста?

Согласно документу, стаж, дающий право россиянам на досрочный выход на пенсию, для мужчин составит 42 года, для женщин — 37 лет.

Накопительная пенсия сохранится, то есть будет выплачиваться, как и в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.

Есть возможность получить разовую выплату, она доступна для тех, у кого размер накопительной пенсии получится 5% и менее от объема всей пенсии, так и срочные выплаты. Закрепляется право и в дальнейшем назначать накопительную пенсию в соответствующем возрасте.

Для лиц предпенсионного возраста увеличат размер пособия.

Вводится льготный режим выхода на пенсию многодетных матерей.

Сельских пенсионеров будут поддерживать, для этого установят отдельные меры. Также сохраняются налоговые льготы на землю и недвижимость.