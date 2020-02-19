ИА «Ореанда-Новости» . Специалисты комитета по бюджету российского Совфеда в ответ на жалобы телеведущего объяснили, что в государстве действует распределительная система пенсий. Об этом сообщает издание «Piter.TV».

Российские актёр и телеведущий Леонид Якубович пожаловался властям на маленькую пенсию, которая составляет 23 тысячи рублей. Василий Иконников, один из членов Совета Федерации, объяснил, что Якубович неправильно рассчитывает свои пенсионные выплаты, поскольку в стране действует распределительная пенсионная методика.

По заявлению чиновника, данная система соблюдают принцип солидарности и помощи поколениям, а руководитель шоу «Поле чудес» ошибся, спутав её с накопительной.

Иконников также указал, что данная пенсионная система далеко не идеально, а пенсии работающих пенсионеров необходимо индексировать.