Данный документ будет действовать до 2035 года.

Стратегию развития туризма в Российской Федерации представило министерство экономического развития России. 21 сентября эта стратегия была утверждена правительством России. Она включает в себя целый комплекс мер, которые направлены на развитие российской туристической отрасли. Активное обсуждение документа выразилось в обмене мнениями, высказанными как сенаторами, так и представителями российских регионов. В целом, стратегия развития туризма в Российской Федерации до 2035 года направлена не только на внутренний туризм. Комплекс мер посвящён и въездному туристическому направлению. Развитию туризма должно поспособствовать создание и дальнейшее развитие туристских кластеров и формирование широкого спектра квалифицированных услуг. На внутреннем и международном рынке стратегия подразумевает создание такого продукта, который был бы конкурентоспособным. Кроме того, туристские товары и услуги, согласно тексту документа, должны быть доступны широкому кругу российских граждан.

По информации, предоставленной заместителем председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорем Фоминым, основной упор в этом документе был сделан на повышение привлекательности туристической отрасли для инвесторов. Это будет выражено в субсидировании процентных ставок по кредитам, которые используются в возведении объектов туристской инфраструктуры. Многие сенаторы посчитали такой способ поддержки государством частного капитала наиболее оптимальным и приоритетным направлением, заключил Игорь Фомин.