ИА «Ореанда-Новости» Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) подготовил два предварительных варианта амнистии по случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году.

Председатель совета Михаил Федотов сообщил, что в настоящее время начинается их обсуждение, «чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант со всех точек зрения». По словам главы СПЧ, пока преждевременно говорить о том, на какие именно категории осуждённых будет распространена амнистия. «Одно могу сказать определенно: мы не будем, в отличие от прошлых лет, предлагать дополнить общеуголовную амнистию административной амнистией», – сказал Федотов. Он отметил, что на данном этапе, когда разрабатываются положения нового Кодекса об административных правонарушениях РФ, необходимо включить в него общие нормы об административной амнистии для того, чтобы в будущем, опираясь на них, было проще добиваться её объявления.