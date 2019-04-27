ИА «Ореанда-Новости» Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев назвал «слабоумными» инициативных граждан, которые стремятся, чтобы деньги из бюджета тратились на восстановление объектов культурного и исторического наследия, а не на «типовые» объекты.

Активисты написали письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросили градоначальника сместить акцент региональных властей с установки «типовых фонарей и фонтанов» в скверах на восстановление исторических объектов, которые могут быть интересны для туристов.

Лежнев назвал инициативу граждан «популизмом» и «слабоумной» затеей. Заявив при этом, что общественники могут писать письма «хоть Папе Римскому».