Он также заявил, что этот советский самолёт и сегодня является самым быстрым в мире. Об этом рассказано в публикации РИА Новости.Во время его разработки специалисты столкнулись с тем, что корпус самолёта перегревался при быстром наборе высоты. Чтобы решить эту проблему, специалисты создали специальные стальные сплавы, которые обладали огромной прочностью и устойчивостью по сравнению с алюминиевыми.Также японский эксперт заявил, что советский самолёт способен за 4 минуты и 11 секунд подняться на высоту 35 тысяч метров.