06.01.2020, 10:18
Советский самолёт назвали "королем скорости"
ИА «Ореанда-Новости». Мори Кэнтаро, аналитиком из Японии, советский истребитель-перехватчик МиГ-25 был назван "королем скорости". Он также заявил, что этот советский самолёт и сегодня является самым быстрым в мире. Об этом рассказано в публикации РИА Новости.
Японский аналитик говорит, что среди скоростных военных истребителей на протяжении нескольких десятков лет советский самолет является "номером один". Во время его разработки специалисты столкнулись с тем, что корпус самолёта перегревался при быстром наборе высоты. Чтобы решить эту проблему, специалисты создали специальные стальные сплавы, которые обладали огромной прочностью и устойчивостью по сравнению с алюминиевыми.
Также японский эксперт заявил, что советский самолёт способен за 4 минуты и 11 секунд подняться на высоту 35 тысяч метров.
Японский аналитик говорит, что среди скоростных военных истребителей на протяжении нескольких десятков лет советский самолет является "номером один". Во время его разработки специалисты столкнулись с тем, что корпус самолёта перегревался при быстром наборе высоты. Чтобы решить эту проблему, специалисты создали специальные стальные сплавы, которые обладали огромной прочностью и устойчивостью по сравнению с алюминиевыми.
Также японский эксперт заявил, что советский самолёт способен за 4 минуты и 11 секунд подняться на высоту 35 тысяч метров.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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