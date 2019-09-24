ИА «Ореанда-Новости». Комитет Совета федерации по регламенту и организации парламентской деятельности наградит президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова почётным знаком «За заслуги в развитии парламентаризма», пишет «Коммерсант».



Отмечается, что решение о награждении принял весь комитет единогласно. Глава комитета Вячеслав Тимченко отметил, что Кадырову принадлежит большой вклад в государственное строительство и развитие законодательства республики.



Результаты руководства Кадырова, как сказал Тимченко, заметен и в жизни, и на экране. Ранее Кадыров получал почётную грамоты Совфеда.