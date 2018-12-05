ИА "Ореанда-Новости". Совет Федерации поддержал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года. Голосование прошло сегодня в рамках заседания. В конце ноября закон был принят Государственной думой, после чего направлен на рассмотрение верхней палатой парламента.

Как следует из финансово-экономического обоснования, действие принятого нормативного акта поможет уменьшить отчисления из федерального бюджета в Пенсионный фонд России в 2021 году более чем на 609 млрд рублей, поскольку именно на эту сумму, как ожидается, возрастёт доход фонда ПФР. В рамках заседания заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила, что дополнительные доходы пенсионной системы власти направят на текущие выплаты страховых пенсий. Сенатор отметила, что суммы взносов будут отражены на индивидуальном лицевом счёте застрахованного и учтены при определении его индивидуального пенсионного коэффициента.

Отметим, ранее о пролонгации моратория на выплату накопительной части пенсии на 2021 год сообщил глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин. По данным Минтруда, заморозка позволила в общей сложности за четыре года сэкономить федеральному бюджету около 2 трлн рублей. В декабре минувшего года был подписан закон о продлении заморозки до 2020 года. Вместе с тем, по мнению сенаторов, в настоящее время "назрела необходимость принятия однозначного решения о способах формирования накопительной пенсии, в противном случае подрывается доверие граждан к государственной пенсионной системе", говорится в заключении комитета по социальной политике Совфеда.