ИА «Ореанда-Новости». Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что сайты, которые торгуют дикими или экзотическими животными, нужно блокировать, пишет RT.



Клишас заявил, что нужно законодательно закрепить правила блокировки таких ресурсов.



Он добавил, что в октябре 2019 года в УК России были внесены изменения, ужесточающие ответственность за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных.