ИА «Ореанда-Новости». Совет Федерации намерен запросить Минпромторг, почему в аптеках не хватает медицинских масок. Проблему отсутствия средств защиты от коронавируса в российских аптеках поднял сенатор от Самарской области Сергей Мамедов.

Мамедов заявил, что масок, антисептиков и других средств самозащиты нет не только в обычных аптеках, но и в аптечном киоске Совета Федерации.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что это «полное безобразие». Она предложила запросить Минпромторг, почему сложилась такая ситуация. Матвиенко привела в пример Китай, которому удалось подавить вирус при наличии необходимых средств.