ИА «Ореанда-Новости» Пожар в доме номер 12 на Никитском бульваре, унёсший жизни семи человек, мог быть вызван современными отделочными материалами, считает эксперт.

Доктор технических наук, профессор НИУ МГСУ и Академии государственной противопожарной службы МЧС России Владимир Ройтман рассказал, что при отделке современных жилищ используются горючие материалы, такие как бумага, древесина, текстиль, паркет. Также эксперт отметил, что при горении эти материалы выделяют токсичные вещества, вдохнув которые человек теряет сознание. Кроме того пожар произошёл в ночное время суток, когда большинство жильцов спали.

«Зачастую пожарная нагрузка составляет до 50 килограмм на один квадратный метр», - заявил Ройтман.

В качестве ещё одной причины эксперт назвал многочисленные перепланировки и ремонты, которые проводили жильцы за всё время существования дома. Здание было построено в 1914 году, и за это время его конструкция износилась.

Дом на Никитском бульваре также называют «звёздным», так как квартиры там имеют актриса Ингеборга Дапкунайте, художник Никас Сафронов, оперная певица Любовь Казарновская, дочь Юрия Башмета Ксения. Как отмечается, именно в её квартире на пятом этаже был очаг возгорания, до Ксении там проживал американец, неоднократно перестраивавший квартиру. Сейчас эта квартира выгорела дотла, а жилые помещения под ней затоплены.

Пожар начался около 01:40 по московскому времени, возгоранию был присвоен повышенный уровень сложности, пожарным удалось его ликвидировать в 05.09. Как отмечается, тушение пожара осложняло то, что дом построен более века назад и в нём сохранились деревянные перекрытия, по которым распространялся огонь. Из здания было эвакуировано более 40 жильцов, в том числе восемь детей. В результате трагедии погибли семь человек: один мужчина, четыре женщины и двое детей.



