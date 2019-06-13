ИА «Ореанда-Новости» Новая платформа проекта «Профстажировки 2.0», реализацию которого обеспечивают Общероссийский народный фронт (ОНФ) и некоммерческая организация «Россия – страна возможностей», даст возможность студентам российских вузов готовить курсовые и дипломные работы в соответствии с прикладными заданиями, полученными от предприятий, и получать практический опыт с перспективой трудоустройства.

На платформе будут существовать две базы: студентов и работодателей. В проекте намерены участвовать уже более 170 компаний, которые разместили на платформе 707 кейсов. Ожидается, что к началу учебного года там будет содержаться около 3 тысяч кейсов.

Руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты РФ Илья Сёмин отметил, что работа студента в данном случае способна стать его «первой визитной карточкой, пропуском в профессию». Он также добавил, что кейсы предоставляют не только частные компании, но и органы власти, которые ищут возможность получить дополнительные идеи для реализации национальных проектов.