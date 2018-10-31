ИА «Ореанда-Новости». Правительство создало межведомственную группу, которая будет заниматься расследованием аварии с плавучим доком ПД-50, в результате которой получил повреждения единственный в ВМФ несущий авианосец «Адмирал Кузнецов». Подробности рассказали в пресс-службе министерства промышленности и торговли России.

Напомним, речь идёт об инциденте, который произошёл в ночь на 30 октября. Произошел сбой в подаче электричества, от этого цистерны ПД-50 заполнились и док резко ушел под воду. В результате на палубу «Адмирала Кузнецова» упал строительный кран – корабль получил пробоину в корпусе.

По информации Минпроторга, комиссия будет состоять из представителей ведомства, а также из представителей министерства обороны и заинтересованных организаций.

«Окончательно установить причину возможно только после осуществления подъема плавдока. Сумма ущерба будет определена по результатам работы вышеуказанной межведомственной комиссии», — говорят в ведомстве.

В Минпромторге также отметили, что расходы на подъем плавдока и его восстановление будет нести виновник, допустивший возникновение аварии.

Ранее сообщалось, упавший на авианосец кран оставил пятиметровую пробоину – рваное отверстие площадью четыре на пять метров. На этом плавдоке крейсер проходил плановый ремонт.

Алексей Рахманов, глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), сообщил, что пробоину можно будет отремонтировать «легко и быстро», и на это потребуются «невеликие деньги».

Он также сообщил, что металлическую конструкцию смогут «залатать» сварщики, вся работа займёт неделю-полторы. Кран упал на техническую зону корабля, где происходил плановый ремонт. Ремонт корабля данный инцидент не отодвинет по времени.

При этом в ОСК предположили, что дорогостоящей будет сама операция по поднятию дока с глубины.

Сейчас «Адмирал Кузнецов» пришвартован на 24-м причале 35-го завода.

По факту происшествия на плавдоке Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ранее сообщалось, что во время ЧП пострадали четверо работников, обошлось без жертв.