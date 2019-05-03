ИА «Ореанда-Новости» Создатель LinguaLeo - одного из самых известных приложений по изучению английского языка с аудиторией свыше 15 млн человек, Айнур Абдулнасыров зарезал свою сестру. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

СМИ пишет, что мужчина около 8 раз ударил свою сестру Эльвиру ножом. Инцидент произошёл в родительском доме Абдулнасыровых, тело девушки нашла мать.

По информации Mash, у брата с сестрой были крайне сложны отношения, отмечается. Что Эльвира состояла на учёте у психиатра, она мола разговаривать с собой, чем раздражала Айнура. В 2006 году между родственниками разгорелся серьёзный конфликт. На данный момент подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.