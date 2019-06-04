04.06.2019, 17:48
Спасатели нашли мужчину, который неделю блуждал в тайге в Якутии
ИА «Ореанда-Новости». Мужчина, который на неделю потерялся в якутской тайге, эвакуирован, сообщает ТАСС.
Мужчина неделю назад вышел в направлении город Удачный из одного из посёлков, однако оказался отрезанным от половодья. Однако ему повезло – мужчина смог найти заброшенное зимовье, в котором и жил до прибытия спасателей.
Врачи мужчину осмотрели, убедились, что он в удовлетворительном состоянии и отпустили домой.
Мужчина неделю назад вышел в направлении город Удачный из одного из посёлков, однако оказался отрезанным от половодья. Однако ему повезло – мужчина смог найти заброшенное зимовье, в котором и жил до прибытия спасателей.
Врачи мужчину осмотрели, убедились, что он в удовлетворительном состоянии и отпустили домой.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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