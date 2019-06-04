Мужчина неделю назад вышел в направлении город Удачный из одного из посёлков, однако оказался отрезанным от половодья. Однако ему повезло – мужчина смог найти заброшенное зимовье, в котором и жил до прибытия спасателей.Врачи мужчину осмотрели, убедились, что он в удовлетворительном состоянии и отпустили домой.