ИА «Ореанда-Новости». Мужчина, который на неделю потерялся в якутской тайге, эвакуирован, сообщает ТАСС.

Мужчина неделю назад вышел в направлении город Удачный из одного из посёлков, однако оказался отрезанным от половодья. Однако ему повезло – мужчина смог найти заброшенное зимовье, в котором и жил до прибытия спасателей.

Врачи мужчину осмотрели, убедились, что он в удовлетворительном состоянии и отпустили домой.