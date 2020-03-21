ИА «Ореанда-Новости» . Специалисты МЧС вытащили из-под обвала тела двух человек, которые погибли при сходе снежной лавины на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Информация о лавине недалеко от города Петропавловск-Камчатский поступила спасателям днём в субботу, 21 марта. В сообщении о ЧП уточнялось, что лавина накрыла двух сноубордистов, катающихся на склоне горы. Спасатели оперативно начали поисковую операцию, в результате которой обнаружили тела жертв смертоносной стихии. Тело одного из сноубордистов откопали на глубине около полуметра, другое тело нашли на глубине полутора метров с помощью лавинного датчика и щупов.

Ранее противолавинный Центр на Камчатке объявил штормовое предупреждение и возможный сход снежных масс на территории нескольких населённых пунктов и районов: города Петропавловска-Камчатского, Усть-Большерецкого, Елизовского, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также на территориях, прилегающих к Вилючинского, Козельскому, Корякскому и Авачинскому вулканам.