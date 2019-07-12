ИА «Ореанда-Новости» Спасатели смогли найти всех туристов, перевернувшихся на катамаране во время сплава по реке в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС. Ранее сообщалось, что катамаран, на котором сплавлялись по реке Аксаут четверо туристов, перевернулся, и местонахождение людей неизвестно.

В поисково-спасательной операции принимали участие 8 сотрудников МЧС. Известно, что состояние троих пострадавших на данный момент удовлетворительное. Ещё одного туриста обнаружили в перевернувшемся катамаране, который прибило к берегу.



